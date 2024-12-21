Adana\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ihbarını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda ruhsatsız 1'i otomatik 3 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Ekipler, evdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.