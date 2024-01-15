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Adana'da Sadaka Kumbarasını Çalan Hırsız, Sokakta Motosikleti Sürükleyerek Çaldı - Son Dakika
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Adana'da Sadaka Kumbarasını Çalan Hırsız, Sokakta Motosikleti Sürükleyerek Çaldı

Adana'da bir fırında sadaka kumbarasını çalan Muzaffer A., daha sonra sokakta park halindeki bir motosikleti sürükleyerek çaldı. Hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, polisin operasyonuyla yakalanan Muzaffer A., alkolün etkisinde olduğunu söyleyerek tutuklandı.

Adana\'da Sadaka Kumbarasını Çalan Hırsız, Sokakta Motosikleti Sürükleyerek Çaldı
15.01.2024 - 10:11,
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ADANA'da fırındaki sadaka kumbarasını çalan Muzaffer A. (43), saatler sonra da sokakta park halindeki bir motosikleti sürükleyerek götürdü. Hırsızlık güvenli kameralarına yansırken, polisin operasyonuyla yakalanan, ifadesinde "Alkolün etkisindeydim. Görünce çalmaya karar verdim" diyen Muzaffer A., tutuklandı.

Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 26 Aralık'ta saat 06.00 sıralarında bir ekmek fırınına gelen Muzaffer A., keşif yaptıktan sonra tezgahtaki sadaka kumbarasını gördü. Kumbarayı alan şüpheli, iş yerinin önündeki pencereden çıkarak uzaklaştı. O anlar fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.

Muzaffer A., yaklaşık 10 saat sonra bu kez de Ulu Cami Mahallesi'nde Ayşe A.'nın park halindeki motosikletini sürükleyerek götürdü. Ayşe A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

ÇALDIĞI MOTOSİKLETİ SATMIŞ

Şüphelinin Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenleyerek Muzaffer A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Muzaffer A., motosikleti tanımadığı bir kişiye 4 bin liraya sattığını belirterek, "Alkolün etkisindeydim. Görünce çalmaya karar verdim. Önce düz kontak yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sürükleyerek götürdüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosiklet ise bulunup, sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Adana'da Sadaka Kumbarasını Çalan Hırsız, Sokakta Motosikleti Sürükleyerek Çaldı - Son Dakika
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