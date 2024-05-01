Adana\'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan (72), soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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