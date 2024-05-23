Adana'da müteahhit tarafından darbedilen kişi, satın aldığı dairenin kapısına duvar örüldüğünü gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da müteahhit tarafından darbedilen kişi, satın aldığı dairenin kapısına duvar örüldüğünü gördü

Adana\'da müteahhit tarafından darbedilen kişi, satın aldığı dairenin kapısına duvar örüldüğünü gördü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişi satın aldığı dairenin kapısına duvar ören müteahhit tarafından darbedildi. Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Halil Karadağlı, yaklaşık 5 yıl önce emlakçı aracılığıyla Tellidere Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmandan daire satın aldı. Geçen yıl inşaatı tamamlanan daireye giden Karadağlı, evin müteahhit tarafından kiraya verildiğini ve evde başka birinin oturduğunu öğrendi. Kiracının çıkmaması üzerine Karadağlı kiracıya dava açtı. Karadağlı'nın davayı kazanması üzerine evde oturan kiracı tahliye edildi. Kiracının çıkmasının ardından evine giden Karadağlı, dairenin giriş kapısına müteahhit tarafından duvar örüldüğünü gördü. Kapıyı çekiçle kırmaya çalışan Karadağlı, burada müteahhitin saldırısına uğrayarak darbedildi. Taraflar çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Halil Karadağlı, gazetecilere, mağdur olduğunu öne sürdü.

23.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişi satın aldığı dairenin kapısına duvar ören müteahhit tarafından darbedildi.

Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Halil Karadağlı, yaklaşık 5 yıl önce emlakçı aracılığıyla Tellidere Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmandan daire satın aldı.

Geçen yıl inşaatı tamamlanan daireye giden Karadağlı, evin müteahhit tarafından kiraya verildiğini ve evde başka birinin oturduğunu öğrendi.

Kiracının çıkmaması üzerine Karadağlı kiracıya dava açtı. Karadağlı'nın davayı kazanması üzerine evde oturan kiracı tahliye edildi.

Kiracının çıkmasının ardından evine giden Karadağlı, dairenin giriş kapısına müteahhit tarafından duvar örüldüğünü gördü.

Kapıyı çekiçle kırmaya çalışan Karadağlı, burada müteahhitin saldırısına uğrayarak darbedildi.

Taraflar çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.

Halil Karadağlı, gazetecilere, mağdur olduğunu öne sürdü.

Emlakçı aracılığıyla aldığı ev nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan Karadağlı, "Emlakçıya güvenmedim, tapuyu istedim. Tapuyu devrettiler, paralarını da verdim. Abdullah Kapan'ın da inşaatta olduğunu bilmiyordum. Önceden gelip daireye baktık. Benden önce Onur Tenekebüken adına elektrik almış. Burada 10 aydan fazla oturdu. 2-3 gün önce burayı boşalttı. Hiçbir şikayetim olmazsa anahtarı vereceğini söyledi. 'Kira ve avukat masrafımı ver bu iş bitsin' dedim. Kapının duvar olduğunu gördük." diye konuştu.

Karadağlı, kapıya duvar örülmesiyle ilgili müteahhitle ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.

Müteahhit Abdullah Kapan da evi Karadağlı'ya satan kişiye kendisinin de çek karşılığı daire sattığını ancak çekin karşılıksız çıktığını öne sürdü.

Bu konuyla ilgili dava açtığını ve adli sürecin halen sürdüğünü anlatan Kapan, "Şimdi biz her geleni uyarıyoruz 'buradan ev almayın' diye. Çünkü 250-300 bin liralık daireyi 110 bin lira gibi bir rakama satıyorlar bu arkadaşa. Buranın kat irtifakı kurulmuş iskanını almadıktan sonra bu daireyi teslim etmiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Bahçeşehir, kiracı, Seyhan, Adana, Ören, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da müteahhit tarafından darbedilen kişi, satın aldığı dairenin kapısına duvar örüldüğünü gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 13:15:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da müteahhit tarafından darbedilen kişi, satın aldığı dairenin kapısına duvar örüldüğünü gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement