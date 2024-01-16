Adana\'da Şehit Polis Memurunun Adı Yeni Polis Merkezine Verildi

ADANA'nın Seyhan ilçesinde yapımı tamamlanan polis merkezine, 2016'da aynı mahallede evrak dağıttığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yılmaz Bozkurt'un adı verildi. Şehit oğlunun öz geçmişinin okunduğu sırada anne Alime Bozkurt gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Görkem Hasan Bozkurt, "Babam yıllarca vatanı için bu bölgede görev yaptı ve burada şehit oldu. Onun adına böyle bir şey yapılması beni ve ailemi gururlandırdı" dedi.

Adana'da 2005 yılında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan polis memuru 3 çocuk babası Yılmaz Bozkurt, 20 Mayıs 2016'da Gülbahçesi Mahallesi'nde evrak dağıtımı yaptığı sırada motosikletli ve kasklı şüphelilerin düzenlediği tabancalı saldırıda başından, boynundan ve göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürülen Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü görev alanındaki Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Ekim 2023'te yapımına başlanan polis merkezi amirliğinin inşaatı sona erdi. Gülbahçesi, Gülpınar, Dumlupınar ve Yenidam Mahalleleri'nden sorumlu olacak polis merkezine, Şehit Yılmaz Bozkurt'un adı verildi. Polis merkezinin açılış törenine Bozkurt'un ailesi, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı. Törende, Bozkurt'un öz geçmişinin okunduğu sırada annesi Alime Bozkurt, gözyaşlarına boğuldu. Anne Bozkurt'a emniyet müdürleri ve yakınları destek oldu.

'BABAM GİBİ ŞEHİTLERİ UNUTMAMALARINI DİLERİM'

Görkem Hasan Bozkurt babasının adının verildiği polis merkezinde olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Babam yıllarca vatanı için bu bölgede görev yaptı ve burada şehit oldu. Onun adına böyle bir şey yapılması beni ve ailemi gururlandırdı. Burada görev alacak polislerin, hiçbir zaman arkasındaki babam gibi şehitleri unutmamalarını dilerim" diye konuştu.

'ŞEHADETİ KUTLU OLSUN'

Vali Köşger, 'Bu Vatan Kimin' şiirindeki "Göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine" mısralarını hatırlatarak, "Yılmaz Bozkurt kardeşimiz bu topraklarda şehit oldu ve ismi Gülbahçesi Polis Merkezi'ne verildi. Şehadeti kutlu olsun. Kardeşimiz, bu vatan için gül bahçesine girercesine; bu kara toprağa girdi. İsmi de bu güzel polis merkezimize veriliyor. Çok güzel, şık, estetik bir polis merkezi olmuş" dedi.

72 BİN 448 KİŞİYE HİZMET VERECEK

İl Müftüsü Mehmet Taşkın'ın dua okumasının ardından açılan Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi'nin, 19 kilometrekarelik alanda 2 komiser, 1 komiser yardımcısı, 56 polis memuru, 6 bekçi ve 3 hizmet aracıyla, 72 bin 448 vatandaşa hizmet vereceği belirtildi.