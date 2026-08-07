Adana\'da Şiddet Gören Kadına Uzaklaştırma

ADANA'da birlikte yaşadığı S.M.'yi (26) darbettiği öne sürülen V. B. (40) hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma verildi. 2024 ve 2025 yıllarında V.B.'nin kendisini darbettiği anlara dair güvenlik kamera görüntülerini paylaşan S.M., yetkililerden yardım istedi.

Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde birlikte yaşayan S. M. ile V. B. arasında iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Uzun süredir V.B. tarafından şiddet gördüğünü ileri süren kadın, savcılığa giderek şikayetçi oldu. S.M., 2024 ve 2025 yıllarında V.B.'nin kendisini darbettiği anların güvenlik kamera görüntülerini de şikayetine ekledi. Bunun üzerine V.B. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. Darbedildiği anların görüntülerini paylaşan kadın, yetkililerden yardım istedi. Görüntülerde V.B.'nin, S.M.'nin saçını çekerek yerde sürüklediği ve darbettiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.