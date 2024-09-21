Adana\'da Şiddetli Yağış Rögarları Tıkadı, Vatandaşlar Mücadele Etti

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Rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştılar

ADANA - Adana'da şiddetli yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Bazı vatandaşlar sokaklarda tıkanan rögarları açmak için uzun süre çaba harcadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar sokaklarda tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ana cadde ve sokaklarda çalışmaları sürüyor.

Yağışın şiddeti azaldı.