Adana\'da Silah Kazası Sonucu 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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ADANA'da evine misafir gittiği arkadaşına tabancasını göstermek istediği sırada silahın kazara ateş etmesiyle evin 7 yaşındaki oğlu Zekeriya Yeşil'in vurularak hayatına kaybetmesine neden olan İsa H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşil ailesinin İsa H.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, 24 Temmuz günü merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İsa H., beraberinde Ahmet D. ve Ömer B. ile evine misafirliğe gittiği Mehmet Yeşil'e yeni aldığı tabancayı göstermek istedi. İsa H.'nin tabancayı göstermek istediği sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, ev sahibinin oğlu Zekeriya Yeşil'e isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zekeriya Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan çocuğun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Olayın ardından İsa H. ile evde misafir konumunda bulunan Ahmet D. ve Ömer B., polis tarafından gözaltına alındı. Baba Mehmet Yeşil ve anne Arife Yeşil'in şikayetçi olmadığı şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde silahın kazara ateşlendiğini söyleyen İsa H. ile Ahmet D. ve Ömer B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.