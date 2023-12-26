 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Muhammet Akyol öldürüldü, Mahir S. ise bacaklarından vurularak yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana\'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
26.12.2023 - 21:11,  Güncelleme: 21:13
Abone Ol

ADANA'nın Feke ilçesinde arakdaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Muhammet Akyol (38) öldürüldü, Mahir S. (37) ise bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte dolaşan arkadaş grubu içinde Muhammet Akyol ve Mahir S., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akyol, tabanca ile Mahir S.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı. Hemen ardındam grup içerisinde kimliği belirsiz bir kişi ise Akyol'u tabancayla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyol ile bacaklarından yaralanan Mahir S., ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akyol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahir S. ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Muhammet Akyol, Adana, Olaylar, Adana, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

Son Dakika
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 22:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement