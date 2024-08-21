Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 2 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle aralarında çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Cafer Gültekin (35), kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Gültekin'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Toros Mahallesi'nde, Cafer Gültekin ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıkmıştı. Kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Gültekin, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı kavga sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?