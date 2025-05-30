Tarlada başından vurulmuş halde bulundu

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi'nde tarlada başından vurulmuş halde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bünyamin Çatak (32) olduğu tespit edilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatak, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Çatak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlatıldı.