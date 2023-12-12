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Adana'da silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin evine silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda zanlının evinde silahlar, mermiler, uyuşturucu ve kar maskeleri ele geçirildi. Ayrıca ilçe genelinde yapılan denetimlerde çok sayıda silah, mermi, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet bulundu, aranan 304 şüpheli yakalandı.

Adana\'da silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
12.12.2023 - 10:29,  Güncelleme: 10:33
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.A'nın Onur Mahallesi'ndeki evine iki tabancayla ateş açıp kaçan şüpheli A.T'nin (17) yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, zanlının ikametine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Zanlının evinde, bir hafif makineli tüfek, 2 tabanca, 159 mermi, bir miktar uyuşturucu, 3 kar maskesi ve 105 bin lira ele geçirildi.

Kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Öte yandan ilçe genelinde, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3-9 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimlerde de ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tüfeklere ait 883 kartuş, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu belirlenen 10 motosiklet ele geçirildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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