Adana'da Silahlı Saldırı Kamerada

Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şüphelinin sokaktaki bir eve tabancayla ateş etmesi ve yanındaki kişinin bu anı cep telefonuyla görüntülemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir binanın önüne gelen kapüşonlu iki şüpheliden biri tabancayla üst kattaki eve doğru ateş etti, bu sırada yanındaki kişi saldırıyı cep telefonuyla görüntüledi.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.