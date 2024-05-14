Adana\'da Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde pompalı tüfekle A.T'yi öldürdüğü, A.A'yı yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra 4 Nisan 2022'de tutuklanan İ.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü uyuşturucu kullanma meselesi nedeniyle İ.K. ile M.Ş.K arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve tarafları M.Ş.K'nin arkadaşları A.T. ile A.A'nın ayırdığı belirtildi.

M.Ş.K, A.T. ve A.A'nın aynı günün akşamında Çukurova Caddesi'nde bir iş yeri önünde buluşup muhabbet ettikleri sırada İ.K'nin gelerek pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş açıp A.T'yi öldürdüğü ve A.A'yı da yaralayarak olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanık İ.K'nin maktul A.T'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki A.T'ye yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.