Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yolda yürüyen Ahmet Karatepe (22), motosikletli kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karatepe, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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