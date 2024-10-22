Adana'da Silahlı Saldırı ve Motosiklet Gasbı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı ve Motosiklet Gasbı

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İzzet T., boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini vurdu, motosiklet gasbedip kaçtı.

22.10.2024 02:49
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ADANA'da İzzet T., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T. ve kayınpederi Salih K.'yı tabanca ile vurdu, ardından yoldan geçen Muhammed G.'nin başına dayadığı silahlı motosikletini gasbedip, kaçtı. Yaralanan baba- kız hastanede tedaviye alınırken, şüpheli eş ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi. İzzettin T., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T.'nin kaldığı kayınpederi Salih K.'nın evinin önüne geldi. Burada bekleyen İzzetin T., evden çıkıp park halindeki otomobile yürüyen eşi ve kayınpederine tabancayla peş peşe ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Ayşegül T. ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K., acı içerisinde koşarak otomobile bindi. Otomobille bölgeden uzaklaşan baba-kız, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı baba-kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MOTOSİKLETİ GASBETTİ

Olayın ardından polisten kaçmak isteyen İzzettin T., yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit edip, aracını gasbetti. Motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, önünü kesmek isteyen mahalle bekçilerine ateş edip, bölgeden uzaklaştı. Daha sonra motosikleti bir sokakta terk edip, yala olarak kaçmaya devam eden İzzettin T., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Adana\'da Silahlı Saldırı ve Motosiklet Gasbı
Kaynak: DHA

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