Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, suça sürüklenen çocuk 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta 1 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, suça sürüklenen çocuk "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 9 sanığın beraati kararlaştırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar L.O, R.O, T.O. ve suça sürüklenen çocuk S.O. (17) ile tutuksuz sanıklar E.G, H.Ş, M.Ş, R.A, R.O. ve S.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, L.O, R.O, T.O'nun kız kardeşleri Selamet O'nun maktul Mustafa Kılıç ile kaçması nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğunu, yaşı büyük sanıkların bu husumet sebebiyle T.O'nun oğlu S.O'yu Mustafa Kılıç'ı öldürmekle görevlendirdiğini belirtti.

Savcı ayrıca, T.O'nun oğlu S.O'yu otomobille mahallede bulunan E.G'nin evine bıraktığını, M.Ş, L.O. ve H.Ş'nin de bölgede gözlem yaptığını, S.O'nun Mustafa Kılıç'ı sokakta yürüdüğü sırada tabancayla öldürdüğünü, S.A'nın da kendisine bırakılan telefon ile S.O. ve babası T.O'yu görüştürdüğünü aktardı.

L.O, R.O, T.O, R.A, R.O'nun, Mustafa Kılıç'ın daha önce ayağından vurulması olayında da yer aldıklarını kaydeden savcı, her iki olayda da aynı ruhsatsız tabancının kullanıldığını bildirdi.

Mütalaasında, sanıklar H.Ş, L.O, M.Ş, R.A, R.O, T.O, R.O'nun "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, S.A. ve E.G'nin "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapsini isteyen savcı, olayın faili suça sürüklenen çocuk S.O'nun ise "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık S.O. halasının Mustafa Kılıç'a kaçtığını belirterek, "Beni halam büyütmüştü. Halamı çok seviyordum. Halam istediği için aile büyüklerim evlenmelerine izin verecekti. Ben onlarla konuşmak için evlerine doğru gittim. Mustafa Kılıç, beni görünce küfrederek saldırdı, koltuk değnekleriyle vurmaya kalkıştı. Yanımda taşıdığım silah yere düştü, ben de alıp ateş ettim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık S.O'nun cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 17 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diğer sanıkların "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanıklar L.O, R.O, T.O'nun tahliyesine de karar verdi.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 24 Temmuz 2023'te Yenibey Mahallesi'nde Mustafa Kılıç (41), evinin olduğu sokakta yürürken silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan L.O, R.O, T.O. ve suça sürüklenen çocuk S.O. tutuklanmış, E.G, H.Ş, M.Ş, R.A, R.O. ve S.A. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.