Adana'da Silahlı Saldırıda Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Silahlı Saldırıda Genç Adam Hayatını Kaybetti

Adana\'da Silahlı Saldırıda Genç Adam Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletle gelen saldırganlar kebapçıya ateş açtı, müdahale eden Samet Aksoy vurularak öldü.

ADANA'da motosikletle geldikleri kebapçı dükkanına uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmeye çalışırken vurulan Samet Aksoy (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksoy, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, 30 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri Kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y. yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçmaya çalıştı.

SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı. Kaçış anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Aksoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Aksoy'un cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polisin, silahlı saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Samet Aksoy, Güncel, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırıda Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor Tarih belli oldu Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor! Tarih belli oldu
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında mide bulandıran olay Genç kadını hemen polise koştu
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
13:13
Bir rezil görüntü daha Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
12:05
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 14:39:08. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Saldırıda Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.