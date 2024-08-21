Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana\'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muharrem Bayır öldü, Hasan Basri A. ise yaralandı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için soruşturmaya devam ediyor.

21.08.2024 21:31
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ADANA'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muharrem Bayır öldü, Hasan Basri A. ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Muharrem Bayır ve Hasan Basri A. yaralandı. Olaya karışanlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı Hasan Basri A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bayır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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