 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişinin davası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişinin davası devam ediyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanıkların ifadeleri ve sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

Adana\'da sokakta tabancayla vurulan kişinin davası devam ediyor
25.12.2023 - 16:25,
Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Müslüm T, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve sanıkların babası Mustafa T. ile avukatlar ve tanıklar katıldı.

Tanık H.D. geçen yıl 5 Ekim'de öldürülen Şeyhmus Doğan'ın olay günü kendisini aradığını ve oğlunun kavgaya karıştığını söylediğini anlattı.

Hızla olay yerine gittiğini belirten tanık H.D, "Olay yerinde Şeyhmus Doğan'ın oğlu Halit Doğan'ın aracına tabancayla ateş edildiğini öğrendik. Daha sonra Müslüm T. olay yerine geldi. Şeyhmus Doğan'a doğru bir el ateş etti. Biz Müslüm T'yi kovaladık. Esmer T. ise elindeki bıçakla bize doğru saldırmaya başladı. Daha sonra bu kişiler otomobile binerek kaçtı." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Müslüm T, olayda Şeyhmus Doğan'ı öldürme kastının bulunmadığını söyledi.

Halit Doğan'ın evinin önünde kendisine kalabalık bir grubun saldırdığını öne süren Müslüm T, "Ben hedef gözetmeden ateş ettim. Kurşunun Şeyhmus Doğan'a isabet ettiğini bile bilmiyordum. Maktulü öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunması alınan diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de, Şeyhmus Doğan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile adli kontrol tedbirindekizk tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve maktulün kardeşi M. Doğan'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şeyhmus Doğan, Müslüm, Seyhan, Adana, Adana, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişinin davası devam ediyor - Son Dakika


16:47
Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu

Son Dakika
16:41 Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 17:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişinin davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement