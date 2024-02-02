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Adana'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da sosyal medya üzerinden genç kadın olarak tanıtılarak birçok kişiyi şantajla dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

02.02.2024 17:47
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Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden kendilerini genç kadın olarak tanıtıp, sohbet sırasında elde ettikleri bilgi ve fotoğraflarla birçok kişiden şantajla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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