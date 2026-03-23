Adana'da Soygun Girişimine Cezalar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde zorla parasını almaya çalıştığı annesini darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık 3 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen dini nikahlı eşi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.Y. ve dini nikahlı eşi S.N.A, müşteki H.Y. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Haziran 2025'te Levent Mahallesi'ndeki evde kahvaltı yapan sanıklardan S.N.A.'nın, H.Y.'den 500 lira istediğini belirtti.

Talebi kabul etmeyen H.Y.'nin oğlu A.Y. tarafından darbedildiğini anlatan savcı, S.N.A.'nın mağdurun saçını çektiğini, sanıkların daha sonra evdeki kanepeyi çakmakla tutuşturduğunu ifade etti.

Savcı, sanıkların, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanıklardan A.Y. savunmasında, annesini tehdit etmediklerini öne sürerek, "Mütalaayı reddediyorum. Annemden para istemedik, kendisini darbetmedik. Evde nargile hazırlamıştım. Belki nargilenin ateşiyle bilmeden çekyat tutuşmuş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

S.N.A. da hakkındaki iddiaları reddetti.

Müşteki H.Y. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan A.Y.'yi 3 yıl, eşi S.N.A.'yı da 2 yıl 6 ay hapse çarptırıp adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.