Adana'da Soygun Girişimine Cezalar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Soygun Girişimine Cezalar

23.03.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da annesini darbeden sanık 3 yıl, eşi 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kararını verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde zorla parasını almaya çalıştığı annesini darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık 3 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen dini nikahlı eşi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.Y. ve dini nikahlı eşi S.N.A, müşteki H.Y. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Haziran 2025'te Levent Mahallesi'ndeki evde kahvaltı yapan sanıklardan S.N.A.'nın, H.Y.'den 500 lira istediğini belirtti.

Talebi kabul etmeyen H.Y.'nin oğlu A.Y. tarafından darbedildiğini anlatan savcı, S.N.A.'nın mağdurun saçını çektiğini, sanıkların daha sonra evdeki kanepeyi çakmakla tutuşturduğunu ifade etti.

Savcı, sanıkların, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanıklardan A.Y. savunmasında, annesini tehdit etmediklerini öne sürerek, "Mütalaayı reddediyorum. Annemden para istemedik, kendisini darbetmedik. Evde nargile hazırlamıştım. Belki nargilenin ateşiyle bilmeden çekyat tutuşmuş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

S.N.A. da hakkındaki iddiaları reddetti.

Müşteki H.Y. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan A.Y.'yi 3 yıl, eşi S.N.A.'yı da 2 yıl 6 ay hapse çarptırıp adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mahkeme, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:21:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.