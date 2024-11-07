Adana'da Sulama Kanalında İki Kardeşten Biri Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Sulama Kanalında İki Kardeşten Biri Kayboldu

Adana\'da Sulama Kanalında İki Kardeşten Biri Kayboldu

Yüreğir'de sulama kanalına giren kardeşlerden biri kayboldu, diğeri vatandaş tarafından kurtarıldı.

07.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Koza Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kalanına giren Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir (14) ve Ahmet Bedir (13) akıntıya kapıldı.

Kardeşlerin yardım istemesi üzerine olay yerinden geçen İsa Aslan'a (32) çevredeki çocuklar seslendi.

Aslan, bunun üzerine girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i çıkarttı. Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine su altı polisi, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

Ahmet Bedir, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve Cankur ekipleri sulama kanalında kaybolan Yusuf Bedir'in bulunması için çalışma başlattı.

Ahmet Bedir'i sudan çıkaran İsa Aslan, AA muhabirine, caddede yürürken suya düşenlerle ilgili çevredeki çocukların kendisine seslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sulama kanalına atladım. Zaten bir çocuk suyun altındaydı. Ben tek kişi gördüm, onu kurtardım. Sudan çıktıktan sonra 2 kişinin suya düştüğünü söylediler. Zaten birini çıkarırken diğeri suda kaybolmuştu."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Yüreğir, Güncel, Suriye, adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sulama Kanalında İki Kardeşten Biri Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:40:31. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Sulama Kanalında İki Kardeşten Biri Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.