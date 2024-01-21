Adana\'da Şüpheli Kadınlar Daire Soygunu Yaptı

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ADANA'da yüzlerini gizleyen 2 kadın şüpheli, kapısını zorlayarak açtıkları daireden para ve altın çalıp, kayıplara karıştı. Şüphelilerin, apartmana girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini başörtüsüyle gizleyen 2 kadın, dış kapısını açtırdığı apartmana girdi. Katları gezip, zillere basan şüpheliler, 6'ncı kattaki daireden yanıt alamayınca; evde kimsenin olmadığını anladı. Kapıyı zorlayarak açan şüpheliler, evdeki para ve altınları çalıp, kaçtı. Kadınların, apartmana girdiği ve çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)