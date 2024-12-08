Adana\'da Suriyeliler, Esad\'ın Ülkeden Ayrılışını Kutladı

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ADANA'daki Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası kent meydanında kutlama yaptı. İç savaşın başlangıcından bu yana Adana'da yaşayan Suriyeli Muhammad Al Musa (25), "Allah'a şükür Esad zulmünden kurtulduk" dedi.

Esad rejimine karşı mücadele veren muhalif gruplar, başkent Şam'a girip kontrolü ele geçirdi. Beşar Esad ülkeyi terk ederken, Adana'da yaşayan Suriyeliler bir araya gelip kutlama yaptı. Seyhan ilçesindeki kent meydanında toplanan yüzlerce Suriyeli, davul-zurna eşliğinde halay çekip, şarkılar söyledi. Suriyeliler, Esad karşıtı slogan attı. Kentin dört bir yanından gelen araç konvoyları da meydanda buluştu.

10 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli Muhammad Al Musa (25), "Allah'a şükür Esad zulmünden kurtulduk. Allah bizi her zalimden kurtarsın" dedi.

Türkiye'de 6 yıldır yaşayan Muhammad Al Ali (25) ise "Esad güle güle, cehennemde görüşürüz" diye konuştu.

'HAKKIMIZI HELAL EDEMEYİZ'

Ülkelerine geri dönmek istediklerini belirten Ahmad Adnan Dahir (22) de "14 senedir bize uçakla saldırıyor, biz ona öylece hakkımızı helal edemeyiz. Bizden hiçbir yere kaçamaz. Yaklaşık 5 ay sonra ülkemize döneceğiz, burada artık işimiz yok" dedi.

Haber-Kamera: ADANA,