Adana'da Sürücüler Ambulansa Fermuar Düzeninde Yol Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Sürücüler Ambulansa Fermuar Düzeninde Yol Verdi

Adana\'da Sürücüler Ambulansa Fermuar Düzeninde Yol Verdi

Adana'da sıkışık trafikte hasta taşıyan ambulansa sürücüler, fermuar düzeniyle yol verdi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Ambulans şoförü, insanların bu sistemi bilmediğini ancak olması gerekenin bu olduğunu belirtti.

30.05.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da sıkışık trafikte sürücülerin, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da dün SMA hastası bir çocuğu tedavi için hastaneye götüren ambulans, yoğun trafikte kaldı. Siren sesini duyan sürücüler fermuar düzeniyle yol verdi. Metrelerce uzayan trafikte sürücülerin nizami bir şekilde yol vermesini sağlık ekibi cep telefonuyla görüntüleyip, "Teşekkürler Adana" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntüler yoğun ilgi gördü.

'İNSANLAR ŞAŞIRIYOR AMA OLMASI GEREKEN BU'

O anları anlatan ambulans şoförü Fatih Polatoğlu, " Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyordum. Sabah mesai saati olduğu için trafik çok yoğundu. Vatandaşların fermuar sistemiyle yol verdiğini görünce şaşırdım. Diğer vatandaşlara da örnek olması için video çekmek istedim. İnsanların yüzde 50'si fermuar sistemini bilmiyor. İnsanlar şaşırıyorlar ama aslında olması gereken bu. Ne yazık ki kültürümüzde genellikle bu yok. Paylaşım çok ilgi gördü. Artık çıkış yapınca fermuar sistemini uygulayan kişilerin daha da arttığını gördüm. Sosyal medyada olumlu yorumlar olduğu kadar inanmayanlar da oldu. Normalde Adana'yı kötülüyorlar ama Adana'nın insanları yardımseverler, iyi insanlar" dedi.

Kaynak: DHA

trafik, Adana, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sürücüler Ambulansa Fermuar Düzeninde Yol Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:30:54. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sürücüler Ambulansa Fermuar Düzeninde Yol Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement