Adana'da Tabancalı Saldırı: 24 Yaşındaki Mehmet Polat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Tabancalı Saldırı: 24 Yaşındaki Mehmet Polat Hayatını Kaybetti

Adana\'da Tabancalı Saldırı: 24 Yaşındaki Mehmet Polat Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin önünde motosikletli bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mehmet Polat, başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.12.2024 02:07  Güncelleme: 02:33
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ADANA'da evinin önünde motosikletli bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Polat (24), başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat, evinin önünde olduğu sırada, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Polat kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise geldiği motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Tabancalı Saldırı: 24 Yaşındaki Mehmet Polat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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