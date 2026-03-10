Adana'da Tabancayla Cinayet Davası - Son Dakika
Adana'da Tabancayla Cinayet Davası

10.03.2026 11:27
Adana Yüreğir'de bir cinayetle ilgili 3 sanık hakkında dava açıldı, yargılama başlayacak.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un (29) tabancayla öldürülmesinin ardından tutuklanan B.T. ve H.S. ile tutuksuz R.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Bozkurt ile sanıklardan H.S. arasında borç ilişkisi nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay günü H.S. ve B.T'nin, konuşmak için ticari takside bir araya geldikleri Bozkurt'u, R.S'den temin ettikleri tabancayla öldürdükleri anlatıldı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri kaydedilen iddianamede, B.T. ve H.S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar, R.S'nin ise "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Yüreğir, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
