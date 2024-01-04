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Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu, şüpheli tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir takside oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Adana\'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu, şüpheli tutuklandı
04.01.2024 - 09:53,
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Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulunmasıyla ilgili gözaltına şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda şüphe üzerine bir taksiyi durdurup aradı.

Ekipler, takside Suriye uyruklu yolcu Mahmut E'ye ait eşyaları da inceledi.

Polis, Mahmut E'ye ait eşyalar arasındaki oyuncak ayının içerisine gizlenmiş pakette 1825 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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