Adana\'da Tanker Devrildi, Alevlere Teslim Oldu

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ADANA'da otoyolda devrilen mazot ve benzin yüklü tanker, alev alev yandı. Otoyol araç trafiğine kapanırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana- Gaziantep otoyolunda sabah saatlerinde Hasan Taşdemir'in kontrolünü yitirdiği 27 BAK 811 plakalı mazot ve benzin yüklü tanker, devrildi. Devriye gezen polis ekipleri, kazaya müdahale edip, sürücü Hasan Taşdemir2i tankerden çıkarttı. Bu sırada tanker, alev alıp yanmaya başladı. Otoyol araç trafiğine kapanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, şoför kolundan hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER-Anıl ATAR/ ADANA,