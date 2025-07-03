Adana'da tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu esnaf hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde döner dükkanı işleten Servet Bulut (63), sabah iş yerine gittiğinde kepenge "Hasım" yazıldığını gördü.
Bulut, yazıyı yazdığını düşündüğü iş yerinin yanındaki çay ocağının sahibi R.Ü. ile tartıştı.
Çıkan kavgada R.Ü, Bulut'u tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bulut'u hastaneye kaldırdı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.Ü'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?