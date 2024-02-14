Adana'da Tehdit Ettiği Kişinin Cep Telefonunu Gasbeden Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Tehdit Ettiği Kişinin Cep Telefonunu Gasbeden Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana\'da Tehdit Ettiği Kişinin Cep Telefonunu Gasbeden Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tehdit ettiği kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılıkça, 'silahla yağma' suçlamasından 27 Mart 2023'te adli kontrol tedbiri altına alınan sanık Ö.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

14.02.2024 14:24  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tehdit ettiği kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma" suçlamasından 27 Mart 2023'te adli kontrol tedbiri altına alınan sanık Ö.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü Dede Korkut Mahallesi'ndeki İlbey Güneş Caddesi'nde yürüdüğü sırada sanığın müşteki E.A'nın yanına yaklaşıp "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediği, müştekinin ise bu durumu kabul etmeyerek cep telefonunu vermediği belirtildi.

Sanık Ö.Ç'nin, müşteki E.A'yı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu istediği, müştekinin direnmesi üzerine ise müştekiden telefonu zorla alarak olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.Ç'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA

27 Mart, Adana, Adana, Ceza, Adliye, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tehdit Ettiği Kişinin Cep Telefonunu Gasbeden Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 14:59:55. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Tehdit Ettiği Kişinin Cep Telefonunu Gasbeden Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement