Adana\'da Tehdit Ettiği Kişinin Cep Telefonunu Gasbeden Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tehdit ettiği kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Savcılıkça, "silahla yağma" suçlamasından 27 Mart 2023'te adli kontrol tedbiri altına alınan sanık Ö.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, olay günü Dede Korkut Mahallesi'ndeki İlbey Güneş Caddesi'nde yürüdüğü sırada sanığın müşteki E.A'nın yanına yaklaşıp "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediği, müştekinin ise bu durumu kabul etmeyerek cep telefonunu vermediği belirtildi.
Sanık Ö.Ç'nin, müşteki E.A'yı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu istediği, müştekinin direnmesi üzerine ise müştekiden telefonu zorla alarak olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.Ç'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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