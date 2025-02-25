Adana'da Temizlik İşçileri Greve Gitti, Sokaklar Çöp Doldu

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İşçiler greve gitti, sokaklar çöp doldu

ADANA - Adana'da Seyhan Belediyesi temizlik işçileri greve girince sokaklarda adeta çöp dağı oluştu. Vatandaşlar, "2025 yılında insanlar aya yolculuk yapıyor biz halen çöp sorunuyla uğraşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Seyhan Belediyesi temizlik işçileri, bir süredir mesai ve alacaklarını alamadığı iddiasıyla iş bıraktı. Hal böyle olunca işçiler işe çıkmadı ve ilçedeki çöpler alınmadı.

Sokaklardaki çöpler adeta dağ gibi birikirken pazar yerlerindeki çöplerde alınmadı.

Takviye gelen ekipleri geri göndermişler

Çöpler halk sağlığını tehdit ederken Ceyhan Belediyesi ve Osmaniye'nin Kadirli Belediyesinden temizlik için takviye ekipler geldi. Ancak bu seferde Seyhan Belediyesi temizlik ekipleri, ilçelerden gelen ekiplere temizlik yaptırmayarak geri gönderdikleri öne sürüldü.

"Çöplerin temizlenmesini istiyoruz"

Çöpleri alınmayan Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinden Şahan Şahin, "İşçiler eylem yapıyor diye biz çöplerin arasında kaldık. Biran önce orta yolun bulunmasını ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz" dedi.

"Çöpler halk sağlığını tehdit ediyor"

Mithan Özşahin isimli vatandaş, "2025 yılında insanlar aya yolculuk yapıyor ancak bizler halen çöp sorunuyla uğraşıyoruz. İşçiler grev yapabilir ama bu çöplerin toplanması lazım. Başka yerlerden takviye ekipler gelip çöpleri toplasın o zaman biz neden acısını çekiyoruz. Ben vergi ödüyorsam bu çöplerin de toplanması gerek. Çöpler halk sağlığını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.