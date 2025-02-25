Adana'da Temizlik İşçileri Greve Gitti, Sokaklar Çöp Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Temizlik İşçileri Greve Gitti, Sokaklar Çöp Doldu

Adana Seyhan Belediyesi temizlik işçileri grev sebebiyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Vatandaşlar duruma tepki göstererek, çöplerin bir an önce toplanmasını ve halk sağlığının tehdit edilmemesini istiyor.

25.02.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçiler greve gitti, sokaklar çöp doldu

ADANA - Adana'da Seyhan Belediyesi temizlik işçileri greve girince sokaklarda adeta çöp dağı oluştu. Vatandaşlar, "2025 yılında insanlar aya yolculuk yapıyor biz halen çöp sorunuyla uğraşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Seyhan Belediyesi temizlik işçileri, bir süredir mesai ve alacaklarını alamadığı iddiasıyla iş bıraktı. Hal böyle olunca işçiler işe çıkmadı ve ilçedeki çöpler alınmadı.

Sokaklardaki çöpler adeta dağ gibi birikirken pazar yerlerindeki çöplerde alınmadı.

Takviye gelen ekipleri geri göndermişler

Çöpler halk sağlığını tehdit ederken Ceyhan Belediyesi ve Osmaniye'nin Kadirli Belediyesinden temizlik için takviye ekipler geldi. Ancak bu seferde Seyhan Belediyesi temizlik ekipleri, ilçelerden gelen ekiplere temizlik yaptırmayarak geri gönderdikleri öne sürüldü.

"Çöplerin temizlenmesini istiyoruz"

Çöpleri alınmayan Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinden Şahan Şahin, "İşçiler eylem yapıyor diye biz çöplerin arasında kaldık. Biran önce orta yolun bulunmasını ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz" dedi.

"Çöpler halk sağlığını tehdit ediyor"

Mithan Özşahin isimli vatandaş, "2025 yılında insanlar aya yolculuk yapıyor ancak bizler halen çöp sorunuyla uğraşıyoruz. İşçiler grev yapabilir ama bu çöplerin toplanması lazım. Başka yerlerden takviye ekipler gelip çöpleri toplasın o zaman biz neden acısını çekiyoruz. Ben vergi ödüyorsam bu çöplerin de toplanması gerek. Çöpler halk sağlığını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Temizlik İşçileri Greve Gitti, Sokaklar Çöp Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:04:37. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Temizlik İşçileri Greve Gitti, Sokaklar Çöp Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.