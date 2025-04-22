Adana\'da TIR\'ını Tamir Ederken Korku Yarattı

ADANA'da, otoyolda birinin TIR'ın altında sıkıştığını sanan sürücülerin ihbarı, ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün, süspansiyon körüğü arızalanan TIR'ını tamir etmeye çalıştığını belirledi.

Pozantı ilçesi Adana- Ankara Otoyolu'nda, ismi öğrenilemeyen sürücü, süspansiyon körüğünün arızalanması üzerine TIR'ını yolun sağına çekip, durdurdu. Aracın altına giren şoför, körüğü tamir etmeye çalıştı. Bölgeden geçen diğer sürücüler, şoförün aracın altında kaldığını düşünüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, şoförün tamir için TIR'ın altına girdiğini fark etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olumsuz durum olmayınca da ekipler bölgeden ayrıldı. Şoför ise tamirin ardından TIR'a binip, yoluna devam etti.