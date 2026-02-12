Adana'da Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Adana'da Tır Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Tır Kazası: 2 Yaralı
12.02.2026 15:09
Pozantı'da tır şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı, trafik kontrollü akıyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Tüneli mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FB 778 plakalı tır, refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Araçtaki 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bariyerin çevreye savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

