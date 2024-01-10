Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AAY 441 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı yakınlarında karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika