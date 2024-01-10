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Adana'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı bir kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana\'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 21:54
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AAY 441 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı yakınlarında karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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