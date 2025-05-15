Adana'da Toplu Taşımada Klima Zorunluluğu

Adana'da 20 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma araçlarında klima açılması zorunlu olacak.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, vatandaşların daha konforlu yolculuk yapması için toplu taşıma araçlarındaki klimalar 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.
Belediye ekipleri, 20 Mayıs'ta başlayacak uygulama kapsamında denetimler yapacak.
Denetimlerde kurala uymadığı belirlenen sürücülere ceza uygulanacak.
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