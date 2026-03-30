Adana'da Torpil Patlaması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'da Torpil Patlaması: 1 Ölü, 1 Yaralı

30.03.2026 00:17
Adana Seyhan'da torpil barutunun boşaltılması sırasında patlama oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın damında istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay nedeniyle yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ünal'ı (37) hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ünal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Valilik açıklama yaptı

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00 sularında meydana gelen patlamanın ardından adreste gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Torpillerdeki patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, "Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi

23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
22:44
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
