Adana\'da Trafik Denetimi: 98 Sürücüye 596 Bin TL Ceza

ADANA'da polis ekiplerinin alkol ve araçların ışık donanımına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli ihlallerden dolayı 98 sürücüye toplam 596 bin 659 lira para cezası uygulandı.

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gece saatlerinde alkol ve ışık donanımına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 470 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 98 sürücüye toplam 596 bin 659 TL para cezası kesildi. Uygulama kapsamında 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 22 sürücünün alkollü araç kullandığı, 11 kişinin ehliyetsiz araç kullandığı, 12 aracın muayenesiz olduğu, 10 motosiklet sürücüsünün kask takmadığı tespit edildi.

Ayrıca 6 aracın uygunsuz sis farı kullandığı, 6'sının ışık donanımında eksiklik bulunduğu, 2 araçta bozuk lamba olduğu, 2 sürücünün cep telefonuyla konuştuğu ve 2 kişinin yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlendi. 1 araçta abartı egzoz bulunduğu, 1 aracın ise plakasız olduğu anlaşılırken, çeşitli diğer ihlallerden dolayı 22 sürücüye daha cezai işlem uygulandı.