Adana'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana\'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da TIR ile çarpışan servis minibüsünde 4 kişi yaşamını yitirdi, cenazeleri defnedildi.

17.09.2024 14:47
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ADANA'da TIR ile çarpışan işçi servis minibüsünde yaşamını yitiren 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken, TIR şoförü Mehmet Ş. ise gözaltına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından Hatay'ın Payas ilçesine götürüldü. Mustafa Okur ve Mehmet Çetin Payas ilçesi Kozludere Mahallesi'nde, Erol Durmuş Payas Asri Mezarlığı'nda, sürücü Mehmet Emin Ulusoy ise Dörtyol Özerli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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