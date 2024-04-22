Adana'da uçuruma yuvarlanan minibüsün yanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine çalışmaya giden tarım işçilerinin bulunduğu Mustafa A. yönetimindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandıktan sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri minibüsteki Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18) ve Bünyamin Çakıl'ın (6) yaşamını yitirdiğini belirledi. Serkan Çakıl (13) da kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 7'si çocuk 17 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, aracın sürücüsü Mustafa A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.
Bu arada, sürücünün yanlış yola girdiğini fark edip dönüşe geçtiği sırada kazanın yaşandığı öne sürüldü.
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