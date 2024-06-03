Adana'da Uyuşturucu Bulunan Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Bulunan Sanığa Ağır Ceza

Adana\'da Uyuşturucu Bulunan Sanığa Ağır Ceza

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

03.06.2024 09:55
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık T.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince 14 Mart 2023'te Yeşiloba Mahallesi'nde durdurulan sanığın otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bagaja gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, T.K'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 160 lira bulunduğunu ve telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar tespit edildiğini bildirerek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

T.K. ise savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Bulunan Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

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