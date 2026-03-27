Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

ADANA'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 46,20 gram bonzai, 43,37 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.