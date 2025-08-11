Adana'da 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?