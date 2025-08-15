Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

ADANA'da düzenlenen operasyonda, reçeteye tabi 179 bin 663 uyuşturucu içerikli hap ile çeşitli miktarlarda esrar ve bonzai ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerden K.G.'nin (34) ifadesinde, "Haplar benim ancak satmak için almadım. Ucuz olduğunu görünce evdeki altınlarımı bozdurup, satın aldım" dediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.G., R.B., K.G. ve Y.B.'nin kimliklerini teknik ve fiziki takiple tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis, reçeteye tabi 179 bin 663 uyuşturucu içerikli hap, 500 gram esrar ve 39 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4 TUTUKLAMA

Şüphelilerden K.G., ifadesinde, "Haplar benim ancak satmak için almadım. Ucuz olduğunu görünce evdeki altınlarımı bozdurup, satın aldım" dedi.

Diğer şüpheliler ise uyuşturucuların kendilerine ait olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., A.G., R.B. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.