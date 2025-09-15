Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Adana'da bir otomobilin LPG tankında 4 kilogram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir otomobili takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede LPG tankına gizlenmiş 39 pakette 4 kilogram skunk bulundu.
Bunun üzerine araçtaki E.Ç. (21), V.Ç. (22), M.D. (20), K.Ç. (45), H.B. (38) ve K.B. (50) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
