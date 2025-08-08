Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik merkez Yüreğir ilçesi Dervişler, Dede Korkut ve Yeşilbağlar mahallelerindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 363 uyuşturucu etkili hap, 25 kök Hint keneviri, 175 gram sentetik uyuşturucu, 175 gram esrar ve 5 hassas terazi ele geçirildi; zanlılar S.A, M.T, İ.K, B.A, M.N. ve D.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, M.T, İ.K, B.A. ve M.N. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, arama yapılan ikametlerden birinin asma tavanında uyuşturucu etkili hap ile başka bir ikametin bahçesinde ekili Hint kenevirlerinin bulunması polis kamerasınca kaydedildi.