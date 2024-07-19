Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde belirlenen bir eve baskın yaptı.
Adreste 7,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, O.O.T. ve Z.F.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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