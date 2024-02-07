Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 4 farklı adrese yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

07.02.2024 11:48
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ADANA'da uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerindeki 4 farklı adrese uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi. Serkan F., Özel Ö., Ali P. ve Ünal Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 kilo 293 gram metamfetamin, 422 sentetik hap, 80,34 gram sıvı sentetik kannabinoid hammaddesi, 420 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 508 gram esrar ve 341 gram metamfetamin çoğaltmada kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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