Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda 424,69 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 195 sentetik ecza ele geçirilirken, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde, 424,69 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 195 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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